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Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 02:03 | Son Güncelleme

CENAZELER MORGA KALDIRILDI Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yaşamını yitiren Mustafa Tutuş ve Özal Kızak'ın cenazeleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)

CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yaşamını yitiren Mustafa Tutuş ve Özal Kızak'ın cenazeleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınlarının ise tesis içerisine girişine izin verilmedi. Olay sonrası kaçan şüpheli A.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (3)

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Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (2)Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (2)
Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölüKarayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü
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