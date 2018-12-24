Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik teklifi komisyonda

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin vatandaşların bazı konularda mağduriyetinin giderilmesine ve ortaya çıkan bazı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlemeleri içerdiğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin, "seçim yatırımı olduğunu" öne sürerek, "Trafik cezalarını arttırmayacağız." denildiği zaman normalde vatandaş yararına gibi düşünülebileceğini ancak trafik cezalarının bir caydırıcılığının olması gerektiğini söyledi. İsveç ve Norveç'te trafik cezalarının vatandaşın gücüne göre ayarlandığını anlatan Paylan, "Caydırıcılık böyle olur. Yani gelirine, gücüne göre ceza uygularsan o kırmızı ışıkta bir daha geçmez, alkolle bir daha araba kullanmaz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılmasını öngören maddeyi eleştiren Paylan, bu kadar önemli bir kurumun üyelerinin belirlenmesinin son güne bırakılamayacağını söyledi. Paylan, "Mühürsüz seçim zarfı kararını almış bir YSK'dan bahsediyoruz. Bunun '11 üyesinin altı üyesini bir yıl daha uzatalım' demek, dereyi geçerken at değiştirmeyelim demektir. Şaibe kokar. Bu anlamda sizi eleştiriyorum. YSK'da yeni üyeler şaibe mi yaratacak, ne yapacak? Niye bunu son dakika düşünüyorsunuz? Bu kadar önemli bir kurulun üyelerinin belirlenmesi son güne mi bırakılır?" ifadesini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul'da trafik cezalarına ilişkin açıklamalarının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve arkadaşlarının imzasıyla teklifin verildiğini savunarak, Yıldırım'ın yürütmenin bir unsuru olmadığını söyledi.

Tekifin, Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden yararlanmasını öngören maddesine tepki gösteren Sındır, düzenlemenin, Boğaziçi Kanunu'nun amacıyla ters düştüğünü öne sürdü. - "Tekrar güncellemeye ihtiyaç yok" MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinin, vatandaşların bazı konularda mağduriyetinin giderilmesine ve ortaya çıkan bazı ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini söyledi. Trafik cezalarında 2019 yılında yeniden değerleme oranının uygulanmamasını düzenleyen maddeyi anımsatan Kalaycı, "Aslında yeniden değerleme, biliyorsunuz, güncellemedir. Trafik cezalarını ağırlaştıran kanun da çıkalı daha iki ay oldu. Tekrar güncellemeye hakikaten ihtiyaç yoktur." diye konuştu. YSK üyelerine ilişkin maddeye değinen Kalaycı, 1 Ocak 2019'dan itibaren seçim takviminin işlemeye başlayacağını anımsatarak, "Seçim takvimi başladıktan sonra üyelerin değişmesinin ayrı mahsurları var." değerlendirmesinde bulundu.