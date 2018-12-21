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Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 20:57 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezalar, yeniden değerleme oranıyla 2019 için artırılmayacak" - "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezalar affedilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezaların 2019 yılı için artırılmayacağını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezaların affedileceğini bildirdi.

Muş, kendisinin de imza sahibi olduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bazı cezalar için her yıl bir değerleme oranı belirlendiğini anımsatan Muş, "Bu yılki değerleme oranı 23,74. Her yıl bu oranda bir değerleme yapılıyordu. 2019'da yapılmayacak. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezalar, yeniden değerleme oranıyla 2019 için artırılmayacak." dedi.

Muş, 2 Kasım 2016 tarihinden düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili bu cezaların affedildiğini söyledi. Mehmet Muş, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, cezayı ödeyenlere geri ödeme yapılacağını kaydetti. Muş, tebligatların geç yapılması ve vatandaşın farkına varmaması nedeniyle cezaları affettiklerini dile getirdi.

Mehmet Muş, "2012'de 14 büyükşehir belediyesi yapılmıştı, 27 ilçe kurulmasıyla ilgili bir kanunumuz vardı. Orada yeni büyükşehir yapılanlarda köy olanlarda su ve belli bazı harçlar indirimliydi. Onun süresi doluyor, bunu 2022'ye kadar uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 500'den fazla üyesi olan kooperatiflerin, SPK denetimine alındığını kaydederek, "Kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler vardı. Üye sayısı 500'ü geçip birlik oluşturuyorsa onların kuracağı şirketler de SPK'nın denetimine alınıyor." diye konuştu.

Muş, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen teklife önergeyle ekledikleri yeniden yapılandırma düzenlemesini de bu teklife koyduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları Trafik Kanunu mehmet muş

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