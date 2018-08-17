Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KURBAN Bayramı tatillerini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde mola verdi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar bu akşam saatlerinde İstanbul'dan Ankara istikametine doğru trafikte belirli aralıklarla yoğunluk oluşturdu. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Sıcaktan bunalan ve yoğunluktan yorulan sürücüler dinlenme tesislerine akın etti.

İstanbul'dan yola çıktığını söyleyen İbrahim Savaş, "Sultanbeyli'de yoğunluk başladı. Belirli aralıklarla yoğunluk devam ediyor. Dinlenme tesisinde durup mola verdik. Kastamonu'ya gidiyoruz. Yoğunluk olduğu zaman durup dinleneceğiz. Acele etmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinin müdürü olan Atilla Kesim, "Bayram yoğunluğu başladı. Normal günlerimizden biraz daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Ticari olarak işlerimize de yansıyor. Mesai saati bitiyor ve tatil başlıyor. Yarın ile Pazar ve Pazartesi günü daha da yoğunluk bekliyoruz. Otoyoldaki esnafımızın işleri daha da yoğun olacak. Zaten bekliyorduk bizde hazırlığımızı yaptık" diye konuştu.