Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı (2)

TEM OTOYOLUNDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU GECE DE DEVAM ETTİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanların, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Araçlar zaman zaman Bekirdere rampası geçişinde adım adım ilerledi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

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