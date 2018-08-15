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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle trafik akışı tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 0-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Soma-Akhisar yolunun 28-30. kilometrelerinde (Kırkağaç mevkisi) İzmir-İstanbul Otoyolu kapsamında alt geçit yapım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol ulaşıma kapatılarak araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı, parke, bordür ve 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Fethiye-Söğüt-Antalya yolunun 0-60. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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