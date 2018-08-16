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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 08:43 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kayseri-Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde demiryolu hemzemin geçidi bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım bugün 08.00-17.00 saatlerinde kuzey çevre yoluna ve alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi-Çömlekçi mevkisi) bulunan ışıklı uyarı sistemlerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Burdur-Antalya yolunun 14-23. kilometrelerindeki yapım ve istinat duvarı inşa çalışmaları devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yollara yönlendiriliyor.

Datça-Marmaris yolunun 0-20. kilometrelerinde (Reşadiye Mahallesi-Aktur kesimi) üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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