Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım yapılan yönlendirme işaretleriyle servis yolundan iki yönlü geçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometreleri arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatılarak bu gişeyi kullanacaklar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönünün trafiğe kapalı olması nedeniyle ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu yapımı kapsamında İstanbul-İzmit yolunun 18-19 kilometrelerinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.