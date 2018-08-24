Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve üst yapı çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım yapılan yönlendirme işaretleriyle servis yolundan iki yönlü geçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometreleri arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatılarak bu gişeyi kullanacaklar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönünün trafiğe kapalı olması nedeniyle ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu Gebze Liman Bağlantı Yolu yapımı kapsamında İstanbul-İzmit yolunun 18-19 kilometrelerinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Karaman-Mut Devlet Yolu 15-20. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolunun 7. kilometresinde (Kalecik), 9. kilometresinde (organize sanayi), 15. kilometresinde (yeni sanayi) ve 39. kilometresinde (Sulakyurt kavşakları) orta refüj geçiş aralıkları Kurban Bayramı tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğinin talimatları doğrultusunda trafiğe kapatıldı.
Kozan-Mansurlu-Feke yolunda 88-103. kilometreleri arasında bakım, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Piraziz-Giresun Devlet Yolu'nun Giresun şehir geçişi liman kavşağı mevkisinde yapılacak ışıklı mesaj ve senkronize flaşör sistemi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü seyrediyor.
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