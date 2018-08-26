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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, alt geçit, köprü ve üstyapı onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Ankara-Konya yolunun 4. kilometresinde (Gölbaşı mevkisi) Vilayetler Evi kavşağındaki refüj geçiş aralığı bayram tatili tedbirleri nedeniyle Ankara Valiliğinin talimatı doğrultusunda trafiğe kapalı bulunuyor.

Serik-Manavgat yolunun 22-24. kilometreleri arasında (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 6. kilometresindeki Tarım İl Müdürlüğü kavşağının refüj geçiş aralığı bayram tatili tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğinin talimatı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

Tosya-Osmancık-Merzifon yolunun 32-39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 9-10. kilometreleri arasında (İçerisu mevkisi) alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Elmadağ-Kırıkkale-Samsun yolu üzerinde bulunan Kalecik, organize sanayi, yeni sanayi ve Sulakyurt kavşakları refüj geçiş aralıkları bayram tatili tedbirleri nedeniyle Kırıkkale Valiliğinin talimatı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

Alaşehir-Sarıgöl yolunun 0-1 kilometrelerinde (Yunus Emre Kavşağı) alt geçit yapım çalışmaları devam ediyor.

Giresun-Dereli yolunun 7-13 ve 5-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan Devegeçidi mevkisinde Devegeçidi Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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Anadolu Otoyolu Karayolları Genel Müdürlüğü ulaşım yol durumu bülteni

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