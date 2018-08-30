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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:26 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yol yapım, bakım, onarım ve köprü çalışması sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu/Adapazarı Kavşağı arasında yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna ve Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola yönlendirilecek.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapalı bulunuyor.

Konya-Karapınar yolunun 6-13. kilometreleri arasında yol yapım ve köprü çalışmaları devam ediyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönündeki tüpünde üst yapı çalışması nedeniyle ulaşım Ovit geçidinden (eski yol), İspir-İkizdere yönünde ise tünelden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce/Kaynaşlı Kavşağı arasında Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 30-34. kilometreleri arasında üst yapı, yapım, onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 37. kilometresinde Kızıltepe-1 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kalkan-Kaş-Demre yolunun 41-45. kilometreleri arasında kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometreleri arasında bakım, onarım çalışmaları sürüyor.

Ilgaz-Tosya-Kargı yolunun 22-24. kilometreleri arasında Tosya-Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde de tek şeritten sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü TEM Otoyolu yol durum bülteni

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