Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi kapalı olacak.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak, bu gişeyi kullanacak olan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendirilecek.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi-itfaiye kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde Trabzon yönü trafiğe kapatılacak, ulaşım aynı yönde bulunan şehir geçişinden (iç yol) kontrollü sağlanacak.
Torul-Gümüşhane yolunun 2. kilometresinde bulunan Zigana Tüneli'nde bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kazan Kavşağı kesimi 6-8. kilometrelerinde köprü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanacak.
Dalaman-Fethiye devlet yolunda Göcek-1 Tüneli sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Kale yolunun 35-50. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Samsun yönündeki köprüden iki yönlü sağlanıyor.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönündeki tüpünde üst yapı yapım çalışması nedeniyle ulaşım Ovit geçidinden (eski yol), İspir-İkizdere yönünde ise tünelden kontrollü gerçekleştiriliyor.
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