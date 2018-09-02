Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 08.00-17.30 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi 8-9. kilometrelerinde Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak trafiğe kapatılarak, bu gişeyi kullanacak olan araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendirilecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi-itfaiye kavşağı mevkisi) ışıklı uyarı sistemi ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde Trabzon yönü trafiğe kapatılacak, ulaşım aynı yönde bulunan şehir geçişinden (iç yol) kontrollü sağlanacak.