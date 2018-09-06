Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafı trafiğe kapatıldı.
Kumluca-Antalya yolunun 30-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-İzmir yolunun 0-7. kilometrelerinde yol üstyapısında meydan gelen bozulmaların onarımı yapılıyor. Bu nedenle yolun sol tarafı trafiğe kapatılarak çalışmalar sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 0-2, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun Himmetdede geçişi 4-6. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönlü devam ediyor.
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