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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 08:40 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 30-35. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Kadınhanı-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Ilgın şehir geçişi) köprülü kavşak ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarındaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 25-26. kilometrelerindeki köprü ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki (Kaşüştü Cevahir AVM mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Baykan-Bitlis-Tatvan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

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