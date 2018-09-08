Karayollarında durum

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarındaki köprü ve üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kadınhanı-Akşehir yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Ilgın şehir geçişi) köprülü kavşak ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolunda köprü ve üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akhisar-Manisa yolunun 25-26. kilometrelerindeki köprü ve bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresindeki (Kaşüştü Cevahir AVM mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle ulaşıma her iki yönde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Baykan-Bitlis-Tatvan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

