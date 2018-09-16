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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarında devam eden Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Hendek kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştirilecek.

Tokat-Niksar devlet yolunun 66-71. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 36-38. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer taraftan iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 16. kilometresinde bulunan Cevizdere Köprüsü'nün Trabzon yönü trafiğe kapalı olduğundan, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kargı-Tosya-Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.

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