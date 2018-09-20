Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım, onarım ve heyelan önleme çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Akseki-Manavgat/Alanya ayrımının 6-9. kilometrelerinde, 10.00-18.00 saatlerinde muhtelif kesimlerde patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 12-22. kilometrelerinde İscehisar şehir geçişi toplayıcı yol yapımı, parke ve bordür çalışmaları ile 5-7. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Doğruyol-Arpaçay yolunun 30-33. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Arpaçay içinden sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas devlet yolunun 37-42. kilometrelerindeki peyzaj çalışmaları, Karabük-Araç yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı ulaşıma kapatılarak, trafik akışı bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları kapsamında Mesudiye alt geçidi çalışmalarına başlandı. Yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

