HABER

Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 08:39 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki V08 viyadüğü ayaklarının yapım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak. Ankara yönünde ulaşım 22.00-05.00 saatlerinde, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise Dilovası-Gebze kavşakları trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki şerit daraltma çalışması nedeniyle trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Niğde-Adana Otoyolu'nun Pozantı tüneller mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, Adana istikametinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 57. kilometresinde (Pazar ilçe geçişi, Kaçkar Devlet Hastanesi mevki) baş üstü levhası montaj çalışması nedeniyle Rize-Pazar yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki (Harmanören Taş Ocağı mevki) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Barla-Eğirdir yolundan sağlanacak.

PARTNERRoma’da nikâh Boğaz’da düğünRoma’da nikâh Boğaz’da düğün
Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldıAdana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı
Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçtiDolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Fatih Altaylı yazdı: CHP'nin İstanbul adayı Meral Akşener mi oluyor?

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

İlginizi Çekebilir

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da yakalanan fuhuş çetesi liderinden korkunç itiraflar

Adana'da yakalanan fuhuş çetesi liderinden korkunç itiraflar

İzmir'de düğmeye basıldı! Gözaltılar var

İzmir'de düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı

Adana'da nehre düşen alkollü kişi, uzatılan hortumla kurtarıldı

Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Dolgu dudak alarmı! İzmir İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir

TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.