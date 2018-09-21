Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki V08 viyadüğü ayaklarının yapım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılacak. Ankara yönünde ulaşım 22.00-05.00 saatlerinde, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise Dilovası-Gebze kavşakları trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan gerçekleştirilecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kazan kavşaklarındaki şerit daraltma çalışması nedeniyle trafik akışı, İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Niğde-Adana Otoyolu'nun Pozantı tüneller mevkisindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, Adana istikametinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım çalışmaları nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.
Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Polatlı-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Pazar yolunun 57. kilometresinde (Pazar ilçe geçişi, Kaçkar Devlet Hastanesi mevki) baş üstü levhası montaj çalışması nedeniyle Rize-Pazar yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3. kilometresindeki (Harmanören Taş Ocağı mevki) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Barla-Eğirdir yolundan sağlanacak.
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