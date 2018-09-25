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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşaklarındaki şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım işi kapsamındaki çalışmalar sebebiyle Bornova-Balçova yönündeki emniyet şeridi trafiğe kapatıldı.

Polatlı-Ankara yolunun 28-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma Ankara-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ile Kaynaşlı kavşakları arasında yer alan Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 37-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 6-11. kilometrelerindeki asfalt kaplama, Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım ve Doğubayazıt-Çaldıran yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Piraziz-Giresun yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Piraziz giriş mevkisi) ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle 6 Ekim'e kadar her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

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