Karayollarında durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesiminde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Rize-Çayeli-Ardeşen devlet yolundaki Çayeli Tüneli'nin kuzey tüpü saat 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.
Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafından araç geçişine izin verilmiyor.
Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 25-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Afyonkarahisar-Ankara yolunun 5-7. kilometrelerindeki üstyapı, Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 19-20. kilometrelerinde hastane bağlantı yolu çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Eskişehir-Bozüyük istikametindeki üç şeritli yolun sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten gerçekleştiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep devlet yolunun 40-42 ile 46-47. kilometrelerinde devam eden çalışmalar nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Oltu-Erzurum yolunun 29-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bağlantı yolları yapımı kapsamında İstanbul-İzmit il yolunun 30-31. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
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