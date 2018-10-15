Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki viyadük çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, otoyolun Ankara yönünde 22.00-05.00 saatlerinde Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafı trafiğe kapatıldı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi 26 Ekim'e kadar kapalı olacak.