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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 08:47 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki viyadük çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, otoyolun Ankara yönünde 22.00-05.00 saatlerinde Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak, alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 29-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun sol tarafı trafiğe kapatıldı.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi 26 Ekim'e kadar kapalı olacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden kontrollü izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun Karapınar şehir geçişi 14-15. kilometrelerinde alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 4-9. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları yapılıyor.

Ayancık-Sinop devlet yolunun 39-40. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

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