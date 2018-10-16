Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki viyadük çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle 29 Ekim'e kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.