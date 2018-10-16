Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı'ndaki viyadük çalışmaları nedeniyle gündüz her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor. 22.00-05.00 saatlerinde Ankara yönünde ulaşım Gebze Kavşağı'ndan sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılım sağlayan koldaki mevcut alt geçitten, İstanbul yönünde ise otoyol trafiğe kapatılarak alternatif güzergahlardan yapılıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerindeki köprü çalışması nedeniyle 29 Ekim'e kadar İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapımı çalışmasından Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Bozüyük-Eskişehir-Ankara devlet yolunun 19-20. kilometrelerindeki hastane bağlantı yolunda yapım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas devlet yolunun 40-45. kilometrelerindeki (Çamlıbel şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Burdur-Antalya devlet yolunun 14-24. kilometrelerinde yapım ve istinat duvarı çalışmaları yürütülüyor.
Kayseri-Kırşehir devlet yolunun 89-94. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.
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