Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştirilecek.

Kuşadası-Söke yolunun 9-11. kilometrelerinde bordür yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Tosya-Osmancık yolunun 37. kilometresinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bandı taşıt trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Alaca yolunun 11-17. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin-Kızıltepe yolunun Mardin şehir geçişi Kızıltepe Kavşağı'nda, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 55-65. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35. kilometresindeki heyelan tehlikesi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

