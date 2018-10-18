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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 08:29 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Turhal-Tokat yolunun 28-29. kilometrelerinde sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Konya-Karapınar yolunun 7-13. kilometrelerinde yapım ve köprü çalışmaları devam ediyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresinde bulunan Karayar Tüneli'nde elektromanyetik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ahlat-Tatvan yolunun 27-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sol yoldan iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde bulunan Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin Rize-İyidere yönünde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Bartın-Amasra-Kurucaşile yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

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