Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı emniyet şeridine de aktarılarak gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi kavşak ve katılım kolları yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle Bornova-Balçova istikametindeki emniyet şeridi 26 Ekim'e kadar trafiğe kapalı olacak.
Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 31 Aralık'a kadar tüneller fasılalı olarak ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı her iki yöndeki servis yollarına yönlendirilecek.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım, diğer taşıma kolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 62-64. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Ankara istikametinde bölünmüş yolun diğer tarafından, Zonguldak istikametinde ise kavşak kolundan sağlanıyor.
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