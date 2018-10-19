Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşaklarındaki Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı emniyet şeridine de aktarılarak gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerinde şerit daraltma çalışması nedeniyle ulaşıma İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerinden sağlanıyor.