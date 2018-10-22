HABER

Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 08:31 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti 22.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılıyor. Trafik akışı, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşaklarındaki köprü çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayii mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım üç şerit olarak (emniyet şeridine aktarılarak) devam ediyor.

Balıkesir-Bursa yolunun 38-39. kilometrelerindeki Balıkesir Kuzey Kavşağı devlet yolu bağlantısı çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Yeniköy girişi trafiğe kapatıldı. Ulaşıma, Küre Kavşağı'ndan izin veriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 14-15. kilometrelerindeki (Karapınar şehir geçişi) alt geçit köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 48. kilometresindeki Beşirli Mahallesi Botanik Parkı mevkisindeki yaya üst geçidi bakım çalışması nedeniyle ulaşım 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu araç yolunun 36-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

PARTNERLezzetli bir şekerparenin püf noktalarıLezzetli bir şekerparenin püf noktaları
Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Sağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesiSağlıklı çocuklar için: Baba olmak isteyenlere üreme öncesi spor tavsiyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürlüğü karayollarında durum yol durumu bülteni

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Kral Selman ve Veliaht Prens'ten Kaşıkçı ailesine başsağlığı mesajı

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

Hakan Atilla serbest mi kalacak? Zeynep Gürcanlı tarih verdi

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

İstanbul Valiliğinden Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz için koruma kararı

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

Bodrum'da mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adnan Oktar operasyonunda yeni dalga! Çok sayıda gözaltı kararı var

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

İnternet kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılar sahte hesaplarla bilgi topluyor

İnternet kullanıcıları dikkat! Dolandırıcılar sahte hesaplarla bilgi topluyor

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisten kaçtı, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

Polisten kaçtı, PKK/KCK üyesi olmaktan kaydı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.