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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 08:35 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım emniyet şeridi dahil, üç şeritten gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-12. kilometrelerinde köprü çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-21. kilometrelerindeki şerit daraltma çalışması nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.

Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-15. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun 30. kilometresinde 10 Kasım'a kadar sürecek ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması başlatıldı. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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