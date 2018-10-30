Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 1 Kasım'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı, Çayırova kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerinde, Düzce bağlantı yolu köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak, araçlar Hendek ve Kaynaşlı gişelerini kullanacak.

TEM Otoyolu'nun Gebze kavşağındaki köprü çalışmaları nedeniyle 22.00-05.00 saatlerinde kuzey ve güney taşıma yollarında sol şeritler taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Ankara-İstanbul istikametine gidecek araçlar, Gebze kavşağından sonra Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'na katılımı sağlayan koldaki mevcut alt geçidi kullanıyor. İstanbul istikametinde ise trafik akışı, Dilova-Gebze kavşakları araç trafiğine kapatıldığı için alternatif güzergahlardan devam ediyor.