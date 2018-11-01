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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun (Lalapaşa Kavşağı-Edirne Batı Kavşağı) iki kilometrelik kesiminde üstyapı onarım çalışması yapıldığından, Kapıkule istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1300 metre ilerisinde, Aydın-İzmir yönünde trafik diğer yöne aktarılarak 1,5 kilometrelik bölümde 31 Aralık'a kadar gidiş-geliş verilecek.

Anadolu Otoyolu'nun (Düzce Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı kesimi) 10-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları yapıldığından Ankara - İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü yapılıyor.

Eskişehir-Ankara-Polatlı yolunun 3- 5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı - Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden (Sivrihisar - Polatlı istikametinden) iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık-Merzifon Devlet yolunun 32-36 ve 35-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Devlet yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle yolun bir kesimi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

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