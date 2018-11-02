karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun 16-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul - Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara - İstanbul yönünden iki yönlü sağlanıyor.
Selçuk - Aydın yolunun 26-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi araç trafiğine kapalı olduğundan ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Kayseri - Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.
Kargı-Tosya-Osmancık devlet yolunun 43-46 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye Alt Geçidi çalışmalarına başlanıldığından, yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler
Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı! Erdoğan'a ne kadar tazminat ödedi?
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a kötü haber: Tehlikeye düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Adının Atatürk olması doğru değildi
Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum