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Karayollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 08:28 | Son Güncelleme

Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3 şeritten izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1,5 kilometrelik bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 28-29. kilometrelerindeki sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşıma servis yolundan kontrollü izin verilecek.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Devrek-Mengen yolunun (Zonguldak-Bolu) 3-5. kilometrelerindeki Dorukhan Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle sol taşıma tüpü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.

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