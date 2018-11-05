Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde araç üst geçidi çalışması nedeniyle her iki yönde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma 3 şeritten izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar nedeniyle İzmir-Aydın istikametinin 1,5 kilometrelik bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Turhal-Tokat yolunun 28-29. kilometrelerindeki sanat yapısı imalat çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatılarak, trafik akışı diğer taşıma koluna yönlendiriliyor.