Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 10-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılıyor. Araçlar, bu saatlerde Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola katılıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerindeki (Turan Köy Kavşağı kesimi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü devam ediyor.
Çivril-Denizli devlet yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, ulaşıma diğer kesimden iki yönlü izin veriliyor.
Çankırı-Kalecik-Kırıkkale devlet yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bu kesiminde Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden (Kalecik-Kırıkkale istikameti) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Amasya-Turhal devlet yolunun 67-73. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Hekimhan devlet yolunun 56-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Dalaman-Fethiye devlet yolunun 9-14. kilometrelerinde Göcek-1 Tüneli sağ tüpü (gidiş şeridi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı tünelin geliş şeridinden (Göcek-2 Tüneli sol tüp) iki yönlü devam ediyor.
Konya il sınırı-Aksaray yolunun 0-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Kırşehir devlet yolunun 89-94. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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