Karayollarında durum

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit devlet yolunun Sanayi Köprülü Kavşağı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ana yol ulaşıma kapatılarak, trafik akışı servis yoluna yönlendirilecek.

Tatvan-Van devlet yolunun 64-66. kilometrelerindeki (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım, Malatya-Elazığ yolunun 76. kilometresindeki Kömürhan Köprüsü ve tünel çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometreleri ile Çankırı-İskilip-Çorum yolunun 5-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niksar-Reşadiye yolunun 29. kilometresindeki şev akıntıları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 16-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı diğer yönden (Ankara-İstanbul) gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ devlet yolunun 55-65. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

