HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karayolu buğday ambarına döndü

Karayolu buğday ambarına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde buğday yüklü traktör römorku devrildi.

Karayolu buğday ambarına döndü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde buğday yüklü traktör römorku devrildi. Kazada yaralanan olmazken dökülen buğday asfalta dağıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Fırat Köprüsü girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 DV 801 plakalı traktöre bağlı buğday yüklü römork, iddiaya göre sürücüsü traktörü geri götürdüğü sırada yan dönerek devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken römorktaki buğday asfalta dağıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yan yatan römork düzeltildikten sonra yola saçılan buğday toplanarak götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karayolu buğday ambarına döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndüMaskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü
Son dakika depremlerin listesi!Son dakika depremlerin listesi!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
18 yaşındaki gencin ölümündeki skandal iddiayla ilgili flaş açıklama
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Cebinden 4 bin 500 lira düşürdü, farkına bile varmadı
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Enkaz altından yeni görüntü! Saatlerce böyle bekledi
Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını heyecanla bekliyorum
Kılıçdaroğlu'nun 'para alıp parti kuracaklar' sözlerine İnce'den yanıt
Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü
Maskeyi yanlış kullandı! Ölümden böyle döndü
AK Partili Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
AK Partili Çelik: Azerbaycan sahada zafer kazandı
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi korona izni ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?
10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu
10 Kasım törenlerinde duygulandıran an! Gözyaşlarına boğuldu
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 10 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama
10 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.