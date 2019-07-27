Karayolu ekiplerinden kavurucu sıcakta yoğun mesai

TUNCELİ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle bozulan yollar yaz aylarında kara yolu personelinin güneş altındaki yoğun mesaisiyle yeniden onarılıyor.

Kentteki Kara yolları 86. Şube Şefliğine bağlı olarak çalışan ekipler, hava sıcaklıklarının 31 dereceye kadar yükseldiği yaz mevsiminde Ovacık, Pertek, Hozat, Nazımiye, Pülümür, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerinde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yaparak sürücülerin rahat ve güvenilir bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Yakıcı güneşin altında yola döktükleri 160 derecedeki asfaltın sıcaklığından etkilenen ekipler, yolları düzenlemek için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede sıcak havaya rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, zaman zaman bozulan araçlarının bakımını da yapıyor.

Ekip sorumlusu Yıldırım Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın kar ve soğuktan dolayı bozulan yolları onarmak üzere çalıştıklarını belirtti.

Yaz boyunca bozulan, daralan ve heyelandan dolayı kopan yolları onardıklarını anlatan Ekici, "Yolları genişleterek sürücülerin daha sağlıklı bir ulaşım yapmalarını sağlıyoruz. Bölgede kış şartları çok ağır geçtiğinden dolayı işlerimiz yazın daha çok oluyor. Kış ve hava şartlarından dolayı iş makinelerimiz de bozulabiliyor. Bundan dolayı ekibimizle birlikte 24 saat çalışıyoruz. Bu yılki sıcaklar bizleri baya olumsuz etkiledi ama bizler kendimizi işimize verdiğimiz için sıcaklıkları unutuyoruz." diye konuştu.

