HABER

Karayolu ekiplerinden kavurucu sıcakta yoğun mesai

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle bozulan yollar yaz aylarında kara yolu personelinin güneş altındaki yoğun mesaisiyle yeniden onarılıyor - Ekip sorumlusu Yıldırım Ekici: - "Yolları genişleterek sürücülerin daha sağlıklı bir ulaşım yapmalarını sağlıyoruz. Bölgede kış şartları çok ağır geçtiğinden dolayı işlerimiz yazın daha çok oluyor"

TUNCELİ (AA) - Kış mevsiminin çetin geçtiği Tunceli'de, kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle bozulan yollar yaz aylarında kara yolu personelinin güneş altındaki yoğun mesaisiyle yeniden onarılıyor.

Kentteki Kara yolları 86. Şube Şefliğine bağlı olarak çalışan ekipler, hava sıcaklıklarının 31 dereceye kadar yükseldiği yaz mevsiminde Ovacık, Pertek, Hozat, Nazımiye, Pülümür, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerinde yol düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yaparak sürücülerin rahat ve güvenilir bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyor.

Yakıcı güneşin altında yola döktükleri 160 derecedeki asfaltın sıcaklığından etkilenen ekipler, yolları düzenlemek için 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede sıcak havaya rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, zaman zaman bozulan araçlarının bakımını da yapıyor.

Ekip sorumlusu Yıldırım Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın kar ve soğuktan dolayı bozulan yolları onarmak üzere çalıştıklarını belirtti.

Yaz boyunca bozulan, daralan ve heyelandan dolayı kopan yolları onardıklarını anlatan Ekici, "Yolları genişleterek sürücülerin daha sağlıklı bir ulaşım yapmalarını sağlıyoruz. Bölgede kış şartları çok ağır geçtiğinden dolayı işlerimiz yazın daha çok oluyor. Kış ve hava şartlarından dolayı iş makinelerimiz de bozulabiliyor. Bundan dolayı ekibimizle birlikte 24 saat çalışıyoruz. Bu yılki sıcaklar bizleri baya olumsuz etkiledi ama bizler kendimizi işimize verdiğimiz için sıcaklıkları unutuyoruz." diye konuştu.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Engelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyorEngelli genç yolu olmayan evine annesinin sırtında gidiyor
PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılarPKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolu Ekipleri Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Pençe Harekatı'nda sayı yükseldi!

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Deniz Akkaya'ya eski eş şoku! O fotoğrafları...

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'ya katılmak için yola çıktılar, kıskıvrak yakalandılar

PKK'ya gidiyorlardı! Kıskıvrak yakalandılar

Son dakika! Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Sınır ötesine büyük operasyon! 34 terörist öldürüldü

Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Plajlar ve havuzlar doldu, taştı ama...

İstanbul'da 'selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

'Selamımızı almadı' cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Operasyonla kurtarılan Türkler o anları anlattı

Son dakika Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.