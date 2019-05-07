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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 12:20 | Son Güncelleme

Taksim'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu sürücüler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

İSTANBUL (AA) - Taksim'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında, denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu sürücüler, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla Taksim Sıraselviler Caddesi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Hayati Selvi trafik polislerinin durdurduğu sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek broşür dağıttı. Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, sürücülere ilk geçiş hakkının yayalarda olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Taksim Meydanı'nda öğrenciler için Çocuk Trafik Eğitim Parkuru kuruldu. Öğrencilere, ekipleri tarafından trafik kuralları parkurda anlatıldı. Öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracına binerek, kemersiz bir araçta kaza yapmanın sonuçlarını tecrübe etti.

Meydanda kurulan stantlarda hazırlanan broşür ve materyaller öğrencilere dağıtıldı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik işaretleri ve ışıklarının önemli olduğunu belirterek, ''Trafik ışığı olmayan, memurun olmadığı yerlerde bu işaretlemeleri yapıyoruz. Sürücüler bu zebra geçidi dediğimiz çizgileri görünce mutlaka bekleyecekler. Yayanın geçişi tamamlandıktan sonra kendileri yollarına devam edecekler. Öğrencilerimiz de bu konu da çok duyarlı, iyiler. Bilgilendirme yaptığımız sürücüler de duyarlı. Sürücüler konuya hakim ve çizgiler ile geçidin ne işe yaradığını biliyor.'' ifadelerini kullandı.

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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Bilgilendirme trafik

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