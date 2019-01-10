HABER

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:34 | Son Güncelleme

ADANA'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen Akif Akın'ın (21) cansız bedeni, karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen Akif Akın'ın (21) cansız bedeni, karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.
İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde ise Adana-Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Karayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulunduKarayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulunduKarayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulunduKarayolu kenarında kayıp gencin cesedi bulundu

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Samsun'da kaçak muayenehane baskınıSamsun'da kaçak muayenehane baskını
İzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltıİzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Atatürk ve Anıtkabir'e sansür!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Ersun Yanal transferde bombayı patlattı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.