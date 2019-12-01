HABER

Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:21 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, taşımacılık faaliyetinde bulunanlara verilen yetki belgesi alma şartlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, taşımacılık faaliyetinde bulunanlara verilen yetki belgesi alma şartlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacaklara verilen C türü yetki belgesi sahiplerinin taşıması gereken şartlarda değişikliğe gidildi. Buna göre, C1 ve C2 yetki belgesi almak için otobüs cinsi özmal taşıta sahip olunması şartı kaldırıldı” dedi.
Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D türü yetki belgesi için de değişiklik yapıldığını belirten Uğurdağ, "Buna göre, D1 yetki belgesi başvurularında en az otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması gerekecek. D2 yetki belgesinde de otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 75 koltuk kapasitesi şartı aranacak. Yönetmeliğin sözleşme fazlası olan taşıtlara ilişkin hükümleri içeren maddesinde de değişikliğe gidildi. Kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere yolcu taşımacılığı için A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtlarının yaş ve cins kriterlerine uyması için tanınan süre 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı. Söz konusu düzenleme için 30 Haziran 2021’e kadar süre tanınıyordu” ifadelerini kullandı.

PARTNERBomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'Bomba iddia! 'Amerikalı bir kadınla evli'
Zonguldak’ta fırtınaZonguldak’ta fırtına
Tokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldıTokalaşma bahanesiyle yaklaştı, yaşlı adamın emekli maaşını çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Feci kaza! 1'i ağır 7 yaralı

Alanya’da korkutan görüntü! Art arda hortumlar meydana geldi

Turistler ve vatandaşlar...

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ta hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Seçimler yasaların öngördüğü tarihte olacak

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması!

Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı

Adana'da acı olay! 2 yaşındaki kız çocuğu beton mikserinin altında kaldı

Acı olay! Minik kızının cansız bedeninin üstüne örttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.