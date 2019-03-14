Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımı Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılında gerçekleştirilen altyapı, mevzuat, eğitim, kampanya ve kurumsal çalışmalar sonucunda, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarında şu ana kadar yüzde 40 civarında azalma görüldüğünü açıkladı.

Toplantıda trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde 50 oranında azaltılması ve küresel yol güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve öneriler ile çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, burada yaptığı konuşmada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu toplantısının, en son 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiğini ve toplantıda alınan kararların hızlıca faaliyete geçirildiğini anımsattı.

İnce, 2019 yılında ise gerçekleştirilen alt yapı, mevzuat, eğitim, kampanya ve kurumsal çalışmalar sonucunda, trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarında şu ana kadar yüzde 40 civarında azalmanın görüldüğünü belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile birlikte Acil Sağlık Çağrı Merkezleri oluşturuldu. İlk yardım eğitimi ve sertifikası verildi. 24 bin civarında trafik personelimiz var ve farkındalık yaratması adına kıyafetlerinde de değişiklikler yapıldı, yaka kameraları arttırıldı. Bu yıl bir milyon araç ve sürücüsü trafiğe katıldı. Trafikte araç ve sürücü sayısında diğer yıllara oranla yüzde 42 artış yaşanmasına rağmen, 2012 yılında 3 bin 800 olan trafik kazası rakamı, şimdi 3 bin 375'e geriledi." diye konuştu.

