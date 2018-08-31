Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) ile her türlü yolcu ve yük miktarının kayıt altına alınmasıyla daha güvenli yolculukların sağlanacağını söyledi.

Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen "U-ETDS Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, U-ETDS'nin, yolcu, kargo ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergahı, taşıyacakları yük miktarını, yolcu sayısını ve varacakları noktanın detaylarını içeren bir sistem olduğunu anlattı.

Yeni sistemin karayolu üzerinde disiplin oluşturacağına işaret eden Doğan, "U-ETDS, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak, her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak. Bu sistemle kara üzerinde yapılan yolculuklar daha güvenilir olacak. Sistemle birlikte sektör verilerine ilk kez gerçekçi ve doğru şekilde ulaşılacak. Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi, güvenlik açısından anlık paylaşım ve veri analizlerine dair gelecekte bize imkan sunacak." diye konuştu.