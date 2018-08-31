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Karayolu yolcu ve yük taşımacılığı daha güvenli olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan: - "Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak. Bu sistemle kara üzerinde yapılan yolculuklar daha güvenilir olacak"

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme 5. Bölge Müdürü Ecvet Doğan, Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi (U-ETDS) ile her türlü yolcu ve yük miktarının kayıt altına alınmasıyla daha güvenli yolculukların sağlanacağını söyledi.

Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen "U-ETDS Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, U-ETDS'nin, yolcu, kargo ve yük taşıma araçlarının çıkış yaptıkları noktadan izleyecekleri güzergahı, taşıyacakları yük miktarını, yolcu sayısını ve varacakları noktanın detaylarını içeren bir sistem olduğunu anlattı.

Yeni sistemin karayolu üzerinde disiplin oluşturacağına işaret eden Doğan, "U-ETDS, karayolu üzerindeki açıkları kapatarak, her türlü yolcu ve yük miktarını kayıt altına alacak. Bu sistemle kara üzerinde yapılan yolculuklar daha güvenilir olacak. Sistemle birlikte sektör verilerine ilk kez gerçekçi ve doğru şekilde ulaşılacak. Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi, güvenlik açısından anlık paylaşım ve veri analizlerine dair gelecekte bize imkan sunacak." diye konuştu.

Doğan, sistemin yürürlüğe girmesinde çaba gösteren kişilere teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürü Mahmut Gürses de yönetmelikteki değişiklikle adlarına "A1, A2, B1, B2, D1 ve D2" yetki belgesi düzenlenen gerçek ve tüzel kişilerin, U-ETDS'ye uyma zorunluluğunun karara bağlandığını söyledi.

Sistemin Türkiye'de faaliyet gösteren firma ve kurumlar açısından önemine değinen Gürses, "Bu sistem bizim için artık zorunlu bir konu. Sistemde temel unsur ulusal güvenlik." ifadelerini kullandı.

Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Yolcu ve Eşya Daire Başkanı Kerim Cicioğlu da 2003 yılında Karayolları Taşıma Kanunu'nun çıkarılmasıyla devrim yaşandığını belirterek, "Yeni sistemle Türkiye'den kim, neyi, nereden, nasıl ve nereye taşıyor, bunu devlet olarak görmek istiyoruz. Onun için de bu sisteme geçiş yapıyoruz." dedi.

Toplantıya Adana, Mersin, Hatay, Karaman ve Niğde'de faaliyet gösteren otobüs firmalarının temsilcileri ile bazı kuruluşların yetkilileri katıldı.

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karayolu taşımacılığı Mersin Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemine

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