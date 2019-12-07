Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira ceza

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde ineği karayoluna çıkan besici Duran Altunç'a (52), trafik polisi tarafından tutanak tutularak, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandı.

Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç'a ceza tutanağı geldi. Tutanağı inceleyen Altunç, karayolundan geçen 'TR381923154' kulak küpeli ineği nedeniyle kendisine Trafik Kanunu'nun 69/1'inci maddesi kapsamında 108 lira para cezası uygulandığını gördü. Cezanın, Çavdar mevkiinde hayvanın başıboş bırakılması nedeniyle trafik polisi tarafından yazıldığı öğrenildi. Altunç'a kesilen ceza sosyal medyada paylaşıldı.

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