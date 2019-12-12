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Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçası, Isparta- Antalya karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Bucak'a bağlı Kargı köyü Taşdibi Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında dağdan kopan büyük bir kaya parçası, Isparta- Antalya karayoluna düştü. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemenin yapıldığı yolda ulaşım kontrollü verilmeye başlandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen kaya parçasının Karayolları ekipleri tarafından kaldırılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Karayoluna düşen kaya parçası ulaşımı aksattı

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