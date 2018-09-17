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Karayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 21:43 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, telsiz kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi.

Karayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildi

Sekvan KÜDN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında devriye görevi yapan askeri aracın geçiş yolunda toprağa tuzaklanmış 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, telsiz kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği son anda farkedildi.
Silopi ilçesi Yeniköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askeri tim, bugün saat 12.30 sıralarında sorumluluk bölgesi olan Kösrali köyü grup yolu üzerinde bulunan Başgören mezrası bölgesinde devriye görevi yaparken, yola mayın döşendiği farkedildi. Yol kenarındaki kablonun farkedilmesi üzerine çevre güvenliği sağlayan askerler, karayolunu karşılıklı olarak ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen patlayıcı madde imha timi (PAMİT) tarafından yapılan incelemede 530 metre kablo çekilerek, karayoluna 2 adet antitank mayını ile hazırlanmış, radyo frekanslı telsiz komutalı, el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı, alınan güvenlik önlemleri ile kontrollü olarak patlatılarak imha edildi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Karayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildiKarayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildiKarayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildiKarayoluna tuzaklanan patlayıcı son anda fark edildi

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