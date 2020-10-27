HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karayolunda ata çarptı ölümden döndü

Karayolunda ata çarptı ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin ve belediyenin aldığı olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen karayoluna salınan başıboş atlar tehlike saçıyor.

Karayolunda ata çarptı ölümden döndü

Bursa’da polisin ve belediyenin aldığı olağanüstü güvenlik tedbirlerine rağmen karayoluna salınan başıboş atlar tehlike saçıyor. Yıldırım yakın doğu çevre yolunda dün gece karayoluna çıkan bir at kazaya sebep oldu. At telef olurken, otomobildeki sürücü ölümden döndü.
Alınan bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde Yakın Doğu Çevre yolu Gürsu istikametinde meydana geldi. Otosansit yönüne seyreden otomobil sürücüsü aniden yola çıkan ata çarptı. Araçtaki sürücü ölümden dönerken, at karayolunda telef oldu.
Yıldırım Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri karayollarındaki başıboş atları her gün yakalayıp Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na teslim ediyor. Bursa’da son bir ayda 15 başıboş at karayolundan alınmıştı.

Karayolunda ata çarptı ölümden döndü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkatKoronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat
Koronavirüs semptomlarında mevsim etkisi! Bu bulgular varsa dikkat
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı!
22 yaşındaki muhtarın gençlik derdi: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü
İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor
İstanbul'da yine aynı manzara...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.