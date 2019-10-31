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Karayolunda cesedi bulundu; eşi, bacanağı ve yeğeni tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da geçen ağustos ayında karayolu kenarında cesedi bulunan Sedat Aker'in (40) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Karayolunda cesedi bulundu; eşi, bacanağı ve yeğeni tutuklandı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da geçen ağustos ayında karayolu kenarında cesedi bulunan Sedat Aker'in (40) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Aker'in eşi, bacanağı ve yeğeni tutuklandı.
İscehisar ilçesi Seydiler beldesi yakınlarındaki karayolu kenarında bulunan çalılık alanda, 16 Ağustos günü 35- 40 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye başlayan cesedin yanında bir adet boş kovan da bulundu. Yapılan otopside ölenin başından vurulduğu tespit edildi.
PTS KAYITLARI İNCELENDİ
Çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıpları mercek altına aldı. Yol güzergahındaki araç geçişleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını da inceledi. Yürütülen çalışma sonunda, Samsun'dan kayıp başvurusu yapılan Sedat Aker'in eşkali ile cesedin fotoğrafları karşılaştırıldı. Böylelikle cesedin Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Sedat Aker'e ait olduğu belirlendi.
Aker'in İzmir'de inşaat işçisi olarak çalıştığı, 7 Ağustos günü Kurban Bayramı nedeniyle bacanağı İ.G. ile yeğeni S.G.'nin 22 LR 463 plakalı otomobiliyle, Samsun'a doğru yola çıktığı tespit edildi.
EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Bunun üzerine Aker'in eşi A.'nın ifadesine başvuruldu. A. Aker ifadesinde, İ.G. ve S.G.'nin kendisine eşinin bayramda gelip gelmeyeceğini sorduğunu, ikilinin İzmir'e giderek Sedat Aker'i yok edeceklerini ve bir daha köye gelemeyeceğini söylediklerini, 8 Ağustos günü de telefonla arayarak, "İş bitti kimseye bir şey deme, soran olursa biz İzmir'e gitmedik" dediklerini anlattı. Eşi Sedat Aker'in İ.G. ve S.G. tarafından öldürdüğünü söyledi.
Gözaltına alınan Sedat Aker'in eşi A. tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İ.G. ve S.G. ise HTS kayıtları ve PTS incelemeleri sonunda Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Bacanak ve yeğen de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi..

FOTOĞRAFLI

Karayolunda cesedi bulundu; eşi, bacanağı ve yeğeni tutuklandı

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