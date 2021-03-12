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Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

12.03.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

Samsun’da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Akçay mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.C. idaresindeki minibüs bir grup tarafından yolu kesilerek durduruldu.

Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi yol ortasında 46 yaşındaki A.C.’yi bıçaklayarak darp ettiler.

7 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Saldırıda 7 yerinden bıçaklanan A.C., çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bıçaklı saldırı olayı karayolundaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)
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