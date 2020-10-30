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Karayolunda deprem yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 19:19 | Son Güncelleme

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir’e girişler kontrollü olarak yapılıyor.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Aydın-İzmir karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Edinilen bilgiye göre, yaşanan deprem sonrası kent merkezinde trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İzmir’e girişler kontrollü olarak yapılıyor. Aydın-İzmir il sınırında ve Kuşadası-Çamlık kavşağında bölge trafik ekipleri Aydın’dan İzmir istikametine giden araçlara kontrollü olarak izin verdiği öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Aydın-İzmir karayolunun Germencik ile Çamlık mevkii arasında trafik tamamen dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ayrıca Aydın-İzmir otobanı Selatin Tüneli’nde de İzmir istikametine araç girişine izin verilmediği öğrenildi.

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