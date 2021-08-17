HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karayolunda ilginç anlar! Gören telefonuna sarıldı

Karayolunda ilginç anlar! Gören telefonuna sarıldı

17.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de arabaların yoğun olduğu caddede araç yoluna uzanan vatandaş, görenleri şaşırttı. Ölüme meydan okuyan şahısın neden araç yoluna oturduğu merak konusu haline geldiği anlarda, olay yerine gelen polisler, duruma müdahale etti.

Mersin'de Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı üzerinde yaşanan ilginç görüntü, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

ÖLÜME MEYDAN OKUDU

Paylaşılan görüntülerde, bir şahsın yoğun araç trafiğine rağmen yolun ortasında amaçsızca zaman zaman uzanıp zaman zaman oturarak adeta ölüme meydan okuduğu anlar yer aldı. Şahsın bu hareketiyle ne yapmaya çalıştığı anlaşılamazken, olay yerinden geçen bir polis otosu tarafından fark edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

g2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adama büyük şok! "Her şeyim altüst oldu"
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
İşte sel felaketindeki kayıp kişi sayısıİşte sel felaketindeki kayıp kişi sayısı
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Taliban paylaşımı gündem oldu!

Taliban paylaşımı gündem oldu!

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası flaş 35 dakika uyarısı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Dünya, tarihi deneyin sonucunu dehşetle izliyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Askerden firar etti, 'Vatansız' belgesi verildi! Bütün kapılar yüzüne kapandı

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Afganistan'da son durum! Taliban başkent Kabil'e girdi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Acı haber! Hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.