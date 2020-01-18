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  4. Karayolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Karayolunda karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.Kaza, 22.30 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolu Akçay Mahallesi Yasa Tesisleri yakınlarında meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı.

Kaza, 22.30 sıralarında Edremit-Çanakkale karayolu Akçay Mahallesi Yasa Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edremit’ten Akçay istikametine gitmekte olan E.Ç. idaresindeki 10 EC 328 plakalı otomobil, üst geçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen 52 yaşındaki H.Ç.’ye çarptı. Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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