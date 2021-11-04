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  4. Karayolunda korkunç kaza! Özel kıyafetli timler müdahale etti

Karayolunda korkunç kaza! Özel kıyafetli timler müdahale etti

04.11.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Domaniç ile Bursa’nın İnegöl ilçeleri arasında yol alan asit yüklü tanker devrildi. Karayolunun bir süre ulaşıma kapatıldığı kazada araç kullanılmaz hale geldi.

Karayolunda korkunç kaza! Özel kıyafetli timler müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, 28 ton sülfürik asit yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrilerek yanmaya başladı.

Bursa Büyük şehir Belediyesi’nden 2 itfaiye ve bir su tankeri olay yerine sevk edilirken, Domaniç Belediyesi bir İtfaiye ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arasöz ile tam teşekküllü kurtarma araçları da olay yerine sevk edildi.
Domaniç ve İnegöl jandarma ekipleri yolun her iki tarafında biriken araçları güvenlik amaçlı 800 metre geriye çekerken itfaiyelerde köpük sıkarak yangını söndürdüler.
Olay nedeniyle her iki tarafta biriken araçlar, daha sonra jandarma ekipleri tarafından Bozüyük yoluna yönlendirdi.

ÖZEL KIYAFETLİ TİM MÜDAHALE ETTİ

Özel kıyafetli 112 sağlık timi asitten astım krizine giren görevlilere olay yerinde müdahalede bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerince yol kireç ve özel maddelerle asitten arındırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldığı belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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