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Karayolunda korkutan anlar! İnek TIR'dan düşünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki karayolunda korkunç anlar yaşandı. Yolda ilerleyen tırın dorsesinden karayoluna düşen inek,tırın ardından gelen 2 otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sahibinin karayolunu kestiği kazada üzücü görüntüler ortaya çıktı.

Önce tırın ardındaki otomobilin çarptığı inek, çarpışmanın etkisiyle diğer şeride savruldu. Bu esnada da ineğe yolda hızla ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan ineğe çarpan araçlarda da büyük hasar meydana geldi.

Tırdan düşen ineğe 2 otomobil çarptı

Gaziantep'te tırdan düşen ineğe karayolunda art arda 2 otomobil çarptı. Kazalarda ağır yaralanan inek, sahibi tarafından karayolunda kesildi. Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde seyir halinde bulunan Hasan A. idaresindeki 63 NU 500 plakalı tırın dorsesindeki inek karayoluna düştü.
Ayaklarından yaralanan ineğe tırın arkasından gelen Bilal T. yönetimindeki 27 Z 0886 plakalı otomobil çarptı. İkinci kazada yolun diğer şeridine savrulan ineğe bu kez ise sağ şeritten gelen 27 Z 1371 plakalı başka bir otomobil çarptı.
Hareket edemeyecek hale gelen inek ise kasap olduğu öğrenilen tır sürücüsü tarafından karayolunda kesildi.
Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken otomobillerde ise büyük hasar meydana geldi.
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Anahtar Kelimeler:
TIR inek Kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yazık
bu ineğin sahibi olan adam, bu masum hayvanın hakkını nasıl ödeyeceksin ?
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