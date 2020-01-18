HABER
  4. Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı

Karayolunda mahsur kalan onlarca araç 1 saatte kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.Hakkari il merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kalan onlarca araç, bir saatlik çalışmanın sonucunda kurtarıldı.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde gün boyu etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şemdinli ilçe merkezinden Yüksekova’ya doğru giden onlarca araç, kar yağışı ve tipi nedeniyle Güzelkonak köyü yakınlarında yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Araçlarıyla birlikte mahsur kalan onlarca şahıs, yardımlarına gelen ekiplere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordurFeyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandıUyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın acı günü

Mansur Yavaş’ın acı günü!

Otostopla dünyayı gezen Alman gencin son durağı Mersin oldu

Otostopla dünyayı gezen gencin son durağı Mersin oldu!

Bilecik'te ikizlerin sandalyeye bağlandığı anaokulundan fotoğraf için kurgu iddiası

Anaokulundaki skandal görüntüyle ilgili çarpıcı iddia!

Nişantaşı’nda korkutan patlama! Oksijen tüpü bomba gibi patladı!

Nişantaşı’nda korkutan patlama!

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Sakarya'da toprağa gömülü bidonlardan 11 kilo 800 gram esrar çıktı

Toprağa gömülü bidonlardan neler çıktı neler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.